Le PQ, «un club social vieillissant et déconnecté»

L’ancien candidat à la direction du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, n’est pas tendre envers sa formation politique dans son rapport de 42 pages.

Il conclut que le PQ est un «club social vieillissant» et «déconnecté».

Ayant donné le mandat à M. Plamondon, le chef de la formation souverainiste Jean-François Lisée dit que le PQ est sur la bonne voie.

«Ce ne sont pas des recommandations de surface et nous sommes en mode solution. Le destin national, le goût du Québec et le goût du pays, il y a un paquet de jeunes qu’ils l’ont, mais il faut que l’environnement du Parti québécois leur donne le goût de s’impliquer», explique M. Plamondon en entrevue à TVA Nouvelles.

«On a un beau défi devant nous et nous n’avons pas peur des défis au Parti québécois. On va discuter avec les jeunes au congrès de la mi-février pour leur donner plus de place et de moyens pour les rejoindre», a réagi Lisée.

Un électrochoc

Non seulement le rapport Plamondon est bon pour le PQ, mais aussi pour les autres formations politiques, avance Amir Khadir.

«C’est à l’honneur du PQ de faire cet exercice sur la place publique, cette remise en question», soutient le député solidaire de Mercier.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, affirme que l’option souverainiste n’est pas une priorité pour la population.

Du côté du gouvernement, le Parti libéral du Québec allègue que ce n’est pas avec les positions récentes de l’opposition officielle que les jeunes vont «reconnecter avec le PQ».

«Le Parti québécois se ferme au libre-échange avec l’Europe, qui répond à Donald Trump et à ses idées de restreindre les ouvertures de marchés», constate Jean-Marc Fournier, leader du gouvernement.

M. Plamondon participera au caucus du PQ à l’Assemblée nationale.