Les maires de Québec et Sherbrooke évacués lors d’un match de hockey

Le maire de Québec Régis Labeaume et son homologue de Sherbrooke Bernard Sévigny ont été évacués par mesure de précaution lors d’un match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au Palais des Sports Léopold-Drolet, mercredi soir, à Sherbrooke.

Les deux élus assistaient au match qui opposait le Phoenix de Sherbrooke aux Remparts de Québec. Vers 20h, les policiers ont reçu un appel concernant un colis suspect, confirme le sergent Tommy Breton du Service de police de Sherbrooke (SPS).

Au milieu de la deuxième période, les agents ont arpenté le Palais des sports à la recherche de l'objet.

Sur la tribune de presse, on a demandé aux journalistes et photographes de jeter un œil sur leurs sacs à dos ou encore de vérifier si une valise n’avait pas été glissée parmi leur matériel.

À l’extérieur de l’édifice, en plus de quatre auto-patrouilles, un camion du service des incendies était prêt à toute éventualité. La majorité des amateurs n’ont rien remarqué durant l’opération des forces de l’ordre et on doute que les joueurs aient été mis au parfum.

Les policiers n’ont finalement rien trouvé et le match n’a pas été interrompu.

Une enquête concernant cet événement a été ouverte, soutient M. Breton, qui invite toute personne qui détient des informations concernant cet événement à communiquer avec le SPS au 819 821-5555.