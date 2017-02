Les médecins soulagés par la décision de Barrette

Les médecins spécialistes saluent la décision de Gaétan Barrette de freiner le déploiement du guichet d’accès aux soins spécialisés. TVA Nouvelles rapportait mardi que les problèmes d’implantation du nouveau système ont forcé le ministère de la Santé à retarder les prochaines phases.

Ce nouveau centre de rendez-vous, appelé CRDS (Centre de répartition des demandes de services), a été créé dans chaque région du Québec le 31 octobre dernier pour faciliter l’accès à un médecin spécialiste. Avant son implantation, les patients devaient effectuer eux-mêmes les démarches pour en trouver un et prendre leur rendez-vous. Avec le CRDS, lorsqu’un médecin de famille juge qu’un patient devrait voir un spécialiste, il envoie un formulaire au guichet, où des employés s’occupent de lui trouver une plage de rendez-vous.

Selon nos informations, les problèmes administratifs rencontrés par les orthopédistes étaient si nombreux que ces derniers ont choisi cette semaine de se retirer du projet. « On a eu des milliers de rendez-vous qui n’ont pas été remplis alors qu’avant l’installation du CRDS, on ne savait pas où mettre les demandes de consultations », explique le Dr Robert Turcotte, le président de l’Association d’orthopédie du Québec. En effet, de nombreux spécialistes nous ont rapporté dans les dernières semaines que les places de consultation qu’ils rendaient disponibles ne se remplissaient pas. Étonnamment, alors que les demandes de rendez-vous sont nombreuses, les patients ne se présentent pas dans les cabinets. Le Dr Turcotte donne l’exemple de la région de Saint-Jérôme, où 250 places étaient libres, mais sont restées inoccupées.

« Il était clair que le CRDS était incapable de gérer nos volumes. Il était incapable de répondre rapidement à la demande en orthopédie. Espérons que le CRDS aura appris de nos difficultés ».

Un système en amélioration

Une première phase du projet a été déployée à l’automne. Seulement une dizaine de spécialités participaient au lancement. Les deuxième et troisième phases, prévues au début de l’année 2017, devaient permettre à une vingtaine d’autres spécialités d’utiliser aussi les services du guichet. Les médecins spécialistes et le gouvernement ont convenu d’attendre avant d’inclure d’autres spécialités dans le système.

« On a choisi, compte tenu, non pas des ratés comme c’est rapporté dans les médias, mais de l’accélération qui ne s’est pas faite à la vitesse qu’on espérait, de prendre une petite pause et de bien consolider la première phase tout simplement », répond le ministre Gaétan Barrette. Selon lui, le système s’est grandement amélioré depuis son implantation.

« Nous on a dit : un instant! On ne sera pas complices d’une organisation qui n’est pas fonctionnelle. On refuse que des milliers de consultations aient été mises dans des tiroirs », affirme Dre Diane Francoeur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). « Je pense qu’on va faire des miracles quand le CRDS va marcher, mais prenons le temps de le faire comme il faut ». Autant la Fédération des médecins spécialistes que la Fédération des médecins omnipraticiens déplore que le guichet ait été lancé trop rapidement.