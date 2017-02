Mariah Carey a réalisé un de ses fantasmes

Mariah Carey a réalisé un vieux rêve en brûlant sa robe de mariée dans le vidéoclip de sa nouvelle chanson, «I Don’t», avec le rappeur YG.

«J’ai toujours voulu brûler une robe de mariée», a-t-elle confié à Billboard. Alors nous avons saisi cette opportunité, parce que déjà dans celui de We Belong Together (2005), j’avais dit au réalisateur que je voulais brûler la traîne de la robe de mariée, qui était en réalité ma véritable robe de mariée. Il ne voulait pas mettre la traîne en feu, alors je lui avais finalement dit: "Tu sais quoi ? Je vais le faire moi-même».

Mariah Carey s’est séparée de son fiancé milliardaire, James Packer, en octobre dernier, à peu près au même moment que son divorce avec son second mari, Nick Cannon, a été prononcé.

Même si les admriateurs soupçonnent sa rupture d’avoir joué un certain rôle dans son nouveau vidéoclip, la chanteuse insiste sur le fait que les contraintes de temps ont été les principales raisons de donner vie à son idée.

«C’était un jour après que nous ayons enregistré la chanson. Il fallait le faire rapidement, a-t-elle expliqué concernant la production précipitée du clip. Il n’y avait pas vraiment de fil conducteur, c’était simplement la rupture d’une- appelez ça comme vous voudrez - relation et ça correspond pas mal aux paroles.»

Toutefois, ils ne devraient pas s’attendre à un nouvel album de si tôt. En effet, Mariah Carey n’a a pas sorti d’opus depuis «Me. I am Mariah... The Elusive». Chanteuse, en 2014, et a l’intention de continuer à ne sortir que des singles prochainement, en raison de toute la concentration que cela nécessite.

«Actuellement, je ne prépare pas d’album parce que je préfère me rendre dans un lieu tropical et dans d’autres endroits pour le faire, afin de pouvoir me concentrer et construire un ensemble d’œuvre entier et cohérent..., a-t-elle expliqué. Tout va tellement vite dans l’industrie de la musique qu’il vaut mieux que je collabore et fasse des morceaux différents, et puis éventuellement en faire un album et y ajouter quelques nouvelles chansons.»