Messager à vélo: gagner sa vie en pédalant

Des cigarettes, du matériel médical ou des bouteilles de vin, en 19 ans, le sac de Sylvain Tremblay, coursier à vélo, a transporté toutes sortes de choses.

Le matin de notre rencontre, le thermomètre affichait -8 degrés, il y a peu de vent et un plein soleil. Une journée des plus agréables selon Sylvain Tremblay, ancien mécanicien automobile devenu messager à vélo depuis 1998. «Je préfère travailler l’hiver, lance-t-il d’emblée. Il y a moins de piétons, moins de vélos, moins de festivals et donc moins de rues barrées.»

En selle depuis 8 h sur «Normande», une de ses sept bicyclettes, il enchaîne les salles de courrier des grandes entreprises. De la Place Ville-Marie, à la tour IBM, en passant par le 800 René-Levesque, au 1253 McGill collègue, il sillonne les tours à bureaux à coup de pédales. «Mes journées consistent à tourner en rond dans 20 km carrés», résume l’homme de 55 ans.

Rapide, mais prudent

Ce rythme effréné l’amène à accepter jusqu’à une quarantaine de livraisons par jour.

«Dans ce métier, il faut avoir un système D bien implanté, ajoute-t-il, le cellulaire greffé à la main. Trouver facilement les adresses, connaître des raccourcis, savoir changer rapidement un flat et surtout être à l’heure.»

Malgré des délais de livraison qui peuvent être aussi rapides qu’une quinzaine de minutes, pas question de faire de compromis sur la sécurité. Un sujet récurrent chez les messagers à vélo, surtout lorsque, comme le jour de notre rencontre, un cycliste a été happé sur la rue Saint-Denis. «Je suis très prudent et tous les matins, je demande au Bon Dieu de revenir indemne».

Livrer un paquet de cigarettes

Si la grande majorité des courses se résument à transporter une lettre, d’autres sont plus atypiques.

«Un jour, j’ai été appelé pour une course et quand je suis arrivé, la personne m’a donné 20 $ pour aller lui chercher un paquet de cigarettes, raconte le résident de Villeray. Une fois aussi, j’ai livré une balle antistress, c’était une blague entre amis».

Comme certains de ces clients sont des hôpitaux, il n’est pas rare qu’il doive transporter des poches de sang ou d’urine. «Et dans la période de Noël, c’est souvent des bouteilles de vin.»

Les «Uber» de la livraison

S’il s’estime chanceux, c’est parce que contrairement à la majorité de la centaine de coursiers hivernaux qui sont payés à la course, son entreprise lui garantit un salaire minimum.

«Un peu comme un chauffeur Uber, on vit dans une insécurité salariale constante», explique Vincent Galloy, de l’Association des messagers et messagères à vélo de Montréal, qui regroupe une trentaine de membres. «On est toujours entre aller vite pour faire un maximum de courses et faire attention à nous, car si on a un accident, on ne pourra pas travailler et perdre de l’argent».

Les messagers adeptes de vitesse pourront d’ailleurs se confronter lors des prochains Championnats du monde des Coursiers à Vélo qui se dérouleront à Montréal du 10 au 15 août prochains.