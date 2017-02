Montréal investit 25 millions $ pour les enfants

La Ville de Montréal délie les cordons de la bourse pour aider les enfants à s'épanouir. Le plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant vise à développer le «réflexe enfant» tant dans l'administration qu'auprès de ses partenaires.

Près de 300 000 enfants vivent à Montréal. La Ville investit 25 millions $ sur cinq ans pour les aider à grandir et à s'épanouir dans la métropole.

«Des outils qui vont nous permettre aussi d'aider les jeunes à découvrir des passions, les entretenir, ou d'aller au bout de ses rêves. C'est ça, la politique de l'enfant», a expliqué Denis Coderre lors de l’annonce, mercredi.

Cette année, le plan d'action mise sur des projets réalisés avec des partenaires dans neuf quartiers défavorisés et dans tous les secteurs: culture, sports et loisirs, alimentation, réussite scolaire.

«Si c'est dans une activité sportive, si c'est le petit coup de pouce dans l'aide aux devoirs qui va faire la différence, si c'est le fait qu'il y ait un gardien au parc, puis la mère permet de plus souvent aller jouer dehors. C'est toutes ces choses-là qui font une différence», a précisé Érika Duchesne, responsable de la Politique de l’enfant.

Un appui de 300 000 $ au Réseau réussite Montréal permet de déployer ses activités dans trois autres quartiers: Verdun, Côte-des-Neiges et Parc-Extension.

«Du côté de Parc-Extension, une famille sur deux avec un enfant de moins de 26 ans vit sous le seuil de faible revenu. Près d'un jeune sur deux décroche avant l'obtention de leur diplôme, et ce, tant chez les filles que chez les garçons», a ajouté Pierre Boulay, le président du Réseau Réussite Montréal.

Coincidence, aujourd'hui même, Statistique Canada nous apprend que la population de la ville de Montréal croît moins vite que celle de la grande région. C'est donc dire que l'exode des familles vers les banlieues se poursuit.

«Je pense qu'il faut arrêter de parler de banlieue versus centre. On parle d'une périphérie. On a de plus en plus un boom immobilier. On parle de plus en plus de mixité sociale. Il faut penser aussi quand on fait de l'habitation, ça prend deux, trois chambres à coucher», croit le maire de Montréal, Denis Coderre.

«Tout le mobilier urbain, notre façon de développer la ville va vraiment être orientée vers les familles. Et de cette façon-là, je pense qu'on va vraiment réussir à raccrocher nos familles», conclut Érika Duchesne.

D'autres quartiers profiteront de la politique de l'enfant au cours des prochaines années.