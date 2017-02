Ouverture du 58e tournoi Pee-Wee de Québec

Le Tournoi Pee-Wee de Québec a pris son envol mercredi, au Centre Vidéotron.

2300 jeunes hockeyeurs de 17 pays participent à ce rendez-vous unique au monde.

L’organisation a composé avec les caprices de dame nature pour la journée d’ouverture.

«C’est la première fois en 25 ans que je vis une tempête la première journée du tournoi, donc ça amène son lot de problèmes. Il y a quelques clubs qui sont un peu pris en raison des conditions climatiques à Toronto, à Chicago aussi. Mais on est en contact avec eux. Ca devrait pas, en tant que tel, modifier ou changer l'horaire du tournoi», rassure le directeur Patrick Dom.

120 équipes se disputent les honneurs et les familles d'accueil sont au rendez-vous. «J'ai deux jeunes qui vont arriver vendredi et on a planifié toute la semaine des activités. Les jeunes ne sont pas habitués à la neige extérieure», explique Alain Boudreau qui accueille des hockeyeurs.

