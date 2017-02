Patrick Labbé et Catherine Bérubé victimes d’une arnaque

Patrick Labbé et Catherine Bérubé sont deux des nombreux acteurs qui n’ont pas reçu un dollar pour leur participation sur le plateau du film «Secret d’hiver», au printemps 2015.

Les deux comédiens québécois ont été bernés par la productrice Marie-Ange Barbancourt. En mars 2015, ils ont participé à un tournage d’une vingtaine de journées à Rigaud, afin de tourner les scènes de ce qui leur a été présenté comme une coproduction France-Québec, apprend-on sur le site de l’Union des artistes (UDA).

«Nous avons été floués comme deux beaux gros caves!», s’est choqué Patrick Labbé, victime d’une «mise en scène spectaculaire».

Selon lui, les autres acteurs québécois et français, ainsi que les membres de l’équipe technique, n’ont pas non plus été rémunérés pour les nombreuses heures passées à travailler sur ce projet qui n’a toujours pas vu le jour.

«Marie-Ange Barbancourt est une escroc professionnelle.» C’est ainsi que celui qui brille dans l’émission «District 31» a décrit la productrice française, mercredi, au micro de l’émission «Puisqu’il faut se lever» animée par Paul Arcand sur les ondes du 98,5 FM.

Dépenses importantes

Si l’acteur a déboursé lui-même les sommes nécessaires à l’achat d’essence pour se rendre tous les jours sur le plateau de «Secret d’hiver», l’argent dépensé et les efforts faits par Catherine Bérubé ont été plus importants, car on lui a confié le rôle d’une autiste ayant une formation musicale. Celle qui a donné vie à l’agente Audrey Pouliot dans la série policière «19-2» devait donc apprendre à maîtriser le piano.

«Je dirais que j’ai investi à peu près 30 heures pour les cours de piano et les répétitions, et une vingtaine d’heures de recherche et de préparation pour le rôle», a précisé la comédienne sur le site de l’UDA.

Quand le syndicat professionnel a été mis au courant de l’histoire, il y a un peu moins de deux ans, des démarches ont été amorcées afin de rectifier la situation.

Après une audience, un arbitre désigné par le ministère de la Culture et des Communications a donné raison à l’UDA le 17 mars 2016, exigeant du même coup 80 000 $ en frais et salaires à l’entreprise Caméra Lynx Pictures, à l’origine du long métrage. Le paiement n’a pas été effectué, car la compagnie à numéro, dont l’actionnaire principal est Marie-Ange Barbancourt, ne dispose pas de fonds suffisants.