PQ vieillissant et fermé: Lisée prend acte

Le chef péquiste Jean-François Lisée «prend la mesure du défi qui l’attend» et prend acte des conclusions du rapport de Paul St-Pierre Plamondon, qui dépeint le PQ comme un club social vieillissant.

«On a demandé à Paul d’aller écouter les gens, les gens qui sont dans le parti et les gens qui ne sont pas dans le parti, pour qu’ils nous disent quelle est votre perception de ce qui cloche. On en a eu pour notre argent», a laissé tomber M. Lisée mercredi lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

Le «Journal de Québec» a révélé mercredi que Paul St-Pierre Plamondon a déposé un rapport dur où il indique que 68 % des membres ont plus de 55 ans et que plusieurs ex-militants estiment que la formation politique est déconnectée.

«On a la mesure du défi qui est devant nous, puis on n’a pas peur des défis», a dit le chef Lisée.

«On veut être beaucoup mieux connectés sur la jeunesse, sur la diversité, sur le monde de l’entreprise. On leur a demandé ce qu’ils pensent de nous: dites-nous ce qui ne va pas. Bien, ils nous l’on dit puis c’est dans le journal. Mais maintenant, dites-nous comment changer», a-t-il lancé. Il affirme que parmi la centaine de recommandations rédigées par M. Plamondon, plusieurs se retrouveront au congrès de septembre du PQ.

Tous les députés péquistes n’ont pas réagi comme leur chef. Le député de Richelieu Sylvain Rochon estime que le PQ est loin d’être déconnecté. «Dans Richelieu, un club social déconnecté? Vous devriez voir le nombre de personnes qui s’impliquent actuellement autour du congrès dans Richelieu qui va examiner la proposition principale en vue du congrès régional et ultimement du congrès national», a-t-il lancé.

Pour François Gendron, doyen de l’Assemblée nationale, ce rapport est «sans filet et sincère». Il estime toutefois que le Parti québécois attire les jeunes et prend pour exemple Catherine Fournier, la jeune députée de Marie-Victorin récemment élue. «Les jeunes, ils ne savent pas c’est quoi la souveraineté. On ne leur en a jamais parlé. Il faut reprendre le bâton du pèlerin», a-t-il dit.

L’ancienne candidate à la chefferie du PQ et désormais députée indépendante Martine Ouellet affirme que le rapport «semble alarmiste», car son constat est «vrai» pour beaucoup de partis. Véronique Hivon salue cependant l’exercice: «l’important c’est d’avoir un parti qui n’a pas la tête dans le sable et qui veut donc voir la réalité d’en face et qui est ouvert aux critiques. Il y a plusieurs choses dans ce rapport qu’on pouvait sentir», a-t-elle dit.

Les critiques d’autres partis se sont toutefois fait entendre. La proposition de Paul St-Pierre Plamondon de demander aux militants âgés de plus de 70 ans de se retirer des conseils exécutifs pour faire du mentorat auprès des moins de 40 ans fait grincer les dents du caquiste François Paradis. «On aurait tort, surtout aujourd’hui, d’exclure nos aînés des postes ou l’on peut pousser nos idées. On est tous en train de dire que nos aînés sont une force vive et ont des choses à dire. Ce n’est pas l’heure d’exclure des gens qui ont tant de choses à nous apprendre», a-t-il dit.