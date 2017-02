Tornades destructrices en Louisiane

L’état d’urgence a été décrété en Louisiane au lendemain d’une série de tornades qui a balayé le sud de l’État.

Quatre des neuf tornades rapportées hier ont été confirmées, l’une d’entre elles a frappé tout près de La Nouvelle-Orléans. Le bilan à ce jour s’élève à 31 blessés, dont certains sont dans un état grave.

Les événements météorologiques étaient accompagnés de vents violents atteignant plus de 210 km/h et ont provoqué des dégâts majeurs sur leur passage.

Une soixantaine de bâtiments, des maisons et des commerces, ont été endommagés, y compris quelques écoles. Plus de 9000 foyers demeurent privés d’électricité et 54 fuites de gaz ont également été signalées.

Des images captées par un téléphone intelligent (voir notre vidéo ci-dessus) montrent un véhicule récréatif de type Winnebago être renversé par la force des intempéries avant d’être poussé sur le côté sur une bonne distance, dans ce qui semble être le stationnement d’un centre commercial.