Toujours pas de cabanes à pêche sur la banquise à Rimouski

L'Association des pêcheurs d'éperlan de la rivière Rimouski a bon espoir de pouvoir permettre l'installation de cabanes sur la banquise à compter de jeudi.

Les températures froides des derniers jours ont solidifié la banquise et le pont de glace.

Reste à évaluer si leur épaisseur est suffisante pour assurer une pêche sécuritaire.

L'Association pense que si c'est le cas, les cabanes pourraient demeurer en place pour au moins deux à trois semaines.

«On va vérifier l’épaisseur de la glace jeudi matin. Avec 10 pouces de glace et plus, et avec le pont de glace qui est fait, on serait capable de rentrer les cabanes. Sinon, on va quand même pouvoir pêcher à pieds pour un bon petit bout», a expliqué le président de l’Association des pêcheurs d’éperlan de la rivière Rimouski, Gaston Dionne.

« On a quand même pas un gros budget d’opération. On paie le déneigement, on paie des assurances, on a des frais fixés, donc pour nous c’est important que les cabanes puissent entrer pour nous amener certains revenus et qu’on puisse continuer d’année en année à offrir ce service», a-t-il ajouté.