Un chantier qui dérange à Outremont

La Ville de Montréal a dû faire interrompre un chantier sur la rue Bernard, dans l’arrondissement d’Outremont, puisque des travaux étaient exécutés sans permis.

Le projet consiste à installer un mikveh, un bain rituel utilisé pour la purification par la communauté juive, à l’intérieur d’un édifice. Or, certains voisins n'arrivent plus à supporter le bruit intense de la machinerie qui exécute des travaux d'excavation au sous-sol de l'immeuble.

En début de semaine, Nancy Murdock, une citoyenne est même intervenue au conseil d'arrondissement.

Après inspection, l'arrondissement a conclu que des travaux ont été exécutés par l'entrepreneur sans les autorisations requises. Des questions ont aussi été soulevées sur les compétences de certains employés.

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a pris connaissance du dossier. Des préoccupations ont aussi été exprimées relativement à la santé et la sécurité et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) examine le tout.

Toujours dans le même immeuble, des locataires aux étages supérieurs ont également constaté une importante fissure sur un mur.

TVA Nouvelles a réussi à joindre l'homme d'affaires juif Michael Rosenberg, qui est derrière ce projet de bain rituel.

«Ils ne savent pas de quoi ils parlent», a-t-il dit au sujet de la suspension des travaux exigée par l’administration municipale.

L'arrondissement a fait parvenir des avis d'infraction de l'entrepreneur.