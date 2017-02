Un récidiviste de l’alcool au volant recouvre sa liberté

Un récidiviste de l’alcool au volant, Terry Gravel, pourra sortir du pénitencier, mais avec une série de conditions à respecter.

Le chauffard ivre avait tué une adolescente de 15 ans, Johanny Simard, sur la route 172 à Saint-Ambroise, le 9 mars 2013. Son taux d’alcoolémie était de .263.

Ce soir-là, Gravel conduisait sans permis et n'avait pas le droit de consommer d'alcool, car il avait été arrêté en état d'ébriété, deux mois plus tôt. Il a écopé de six ans de pénitencier.

Quatre ans plus tard, à 45 ans, Gravel obtient sa libération d'office. Il a purgé les deux tiers de son temps.

«Moi je trouve que ce n'est pas assez. Il a tué quelqu'un», a commenté le beau-père de la victime, Luc Simard.

La mère de Johanny, Caroline Tremblay, affirme qu’elle ne peut rien faire contre la loi, mais se questionne sur la durée des peines imposées à ceux qui fauchent des vies sur la route.

«Qu'ils puissent tuer quelqu'un avec leur véhicule sous l'effet de l'alcool, ce n'est pas grave. Tu ne « poigneras » pas gros. C'est vraiment minime. Tu fais un peu de prison et tu vas sortir», a dit Mme Tremblay.

Six conditions

La Commission des libérations conditionnelles impose à Terry Gravel six conditions, dont une interdiction de consommer de l'alcool, de la drogue et d’être dans un débit de boissons.

Il ne peut pas non plus conduire et posséder un véhicule. Il devra également consulter un psychologue, ce qu'il avait cessé en détention, jugeant cela non pertinent.

«Je suis d'accord avec les conditions. J'espère juste qu'il va les respecter, a affirmé Caroline Tremblay. Il n'y a personne qui peut arrêter quelqu'un sous l'effet de l'alcool qui décide qu'il veut partir avec son véhicule. Donc, s'il veut partir avec son véhicule, il va partir avec son véhicule.»

Le plan de sortie de Gravel prévoit un retour aux études à temps plein et des loisirs comme le scrabble et le tennis de table. En détention, il n'a pas abordé ses problèmes d'anxiété pour éviter une rechute.

«Il n'a pas travaillé sur lui-même. J'espère qu'il va être encadré assez serré pour ne pas qu'il récidive, mais je suis sceptique», a indiqué Luc Simard.

Ce qui inquiète surtout la famille de Johanny, c'est de croiser Gravel dans la rue. La Commission interdit au chauffard de se retrouver dans un rayon d'un kilomètre du parc de la Colline à Chicoutimi-Nord.

«Si je le rencontre, j'ai peur de ma réaction et je n'ai pas envie de le voir. Ça va me renvoyer dans mes souvenirs et dans l'accident. Ça ne m'intéresse pas», a admis la mère de la victime.

Après avoir passé quatre ans à côtoyer le système judiciaire, la famille se demande si la Justice existe. «Il y en a une, dit la mère de Johanny, mais elle n'est pas assez sévère.»