Une chaire de la multinationale chinoise Huawei à Polytechnique Montréal

Le géant chinois des télécommunications Huawei dépensera plus de 2,5 millions $ sur cinq pour créer la Chaire de recherche industrielle en technologies sans fil de l’avenir à Polytechnique Montréal.

Il s’agit du «premier programme de recherche universitaire créé par la multinationale chinoise», selon Polytechnique Montréal. Huawei Technologies est l’un des plus gros fabricants d’équipements de télécommunication de la planète.

L’internet des objets, le réseau 5G, l’interconnectivité, les micro-ondes et les radiofréquences seront au cœur de la recherche de cette chaire, qui sera aussi financée par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Au total, elle aura droit à 5 millions $ sur cinq ans.

La chaire sera menée par le professeur Ke Wu, un homme «mondialement connu et maintes fois récompensé pour ses recherches et ses réalisations dans les domaines des sciences et du génie de la radiofréquence, des micro-ondes et des ondes millimétriques», a précisé Polytechnique.