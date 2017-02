Une église incendiée par des squatteurs à Trois-Rivières

Pour la deuxième fois depuis le début de l’année, des squatteurs ont mis le feu à l’intérieur de Sainte-Marie-Madeleine. Ce sont deux policières qui ont découvert le brasier après avoir reçu l’appel d’un voisin. Dans le quartier, on commence à en avoir ras le bol.

«Ils se sont allumé un petit feu de camp dans l’église. Les gens ont été identifiés, arrêtés et feront maintenant face à la justice», explique Michel Letarte du Service de police de la Ville de Trois-Rivières.

L’histoire a un air de déjà vu. La Ville de Trois-Rivières n’aime pas la comparaison, mais plus le temps passe, plus on a l’impression de revivre la saga de l’église Saint-Philippe