Une étrange «capsule spatiale» trouvée dans le désert de l’Arizona

Un objet ressemblant à une capsule spatiale a été trouvé dans le désert de l’Arizona, tout près de Casa Grande, lundi matin aux États-Unis.

L’engin disposait d’un parachute et portait les inscriptions «États-Unis» et «Capitaine J. Millard», en plus d’être identifié par un drapeau américain.

Lorsque des citoyens ont aperçu la chose, ils ont rapidement contacté les autorités et même un scientifique de la NASA.

Les analyses menées par la police ont toutefois révélé que le dispositif n’était pas tombé du ciel.

Les adeptes d’histoires d’ovnis et d’extraterrestres seront déçus d’apprendre qu’il s’agissait plutôt d’un tambour provenant d’une bétonnière. De plus, le mystérieux «Capitaine Millard» a finalement été identifié comme étant un artiste du nom de Jack Millard.

Il a plus tard raconté aux autorités que l’imposant objet accumulait la rouille depuis 30 ans à cet endroit. Il a seulement décidé d’y ajouter un peu de peinture et un parachute pour satisfaire sa créativité.