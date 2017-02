Atteinte d’un cancer incurable, elle réalise son rêve

Des paramédics du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont donné de leur temps jeudi pour permettre à une femme de 55 ans atteinte d'un cancer incurable de réaliser son rêve.

Dannie Simard a été conduite au casino de Charlevoix où, en plus de miser, elle a eu la chance de rencontrer son chanteur préféré, le gagnant de la seconde édition de La Voix, Yoan Garneau.

«Il n'y a pas de mots pour dire comment je suis heureuse», a mentionné Mme Simard à TVA Nouvelles, quelques minutes avant son départ.

Les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du poumon en mai dernier.

«Il n'y a pas de chance de guérison, a-t-elle expliqué. La chimiothérapie que j'ai fait dernièrement n'a eu aucun effet sur mon système. J'ai refusé les autres traitements qu'ils voulaient me donner.»

Mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort, elle a choisi de profiter pleinement du cadeau que ses proches lui ont offert grâce à la fondation Tous pour un rêve, une initiative des membres de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec.

«Ce sont des anges, a affirmé son conjoint, André Forget. Je ne pensais jamais qu'ils allaient faire tout ça. Ça me touche beaucoup.»

Dannie Simard a quitté sa résidence jeudi matin à bord d'un véhicule ambulancier en direction du casino de Charlevoix.

«Il va y avoir une infirmière, un infirmier auxiliaire, deux paramédics et tout ce beau monde-là fait ça bénévolement, a expliqué l'un des paramédics, Philippe McGraw. Le véhicule et l'essence sont fournis par la CTAQ.»

La rencontre avec Yoan Garneau devait demeurer secrète, mais ses filles n'ont pas pu s'empêcher de lui dire avant.

«On était contente pour elle et comme on savait qu'elle était nerveuse, on n'a pas pu s'empêcher de lui dire», a expliqué sa fille, Mélanie Forget.

Une journée inoubliable aussi pour ses frères et sœurs qui ont loué un autobus pour l'accompagner.

«Je n'ai pas pu fêter Noël cette année, ni le jour de l'An, alors on part fêter en famille au casino», a affirmé Mme Simard, émue.