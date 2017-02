Britney Spears rassurée pour sa nièce

Britney Spears est heureuse que sa nièce fasse «de gros progrès» après un accident récent.

Maddie, la fille de huit ans de Jamie Lynn Spears, a failli se noyer ce week-end après avoir fait plonger son VTT dans une marre de la propriété de ses parents à Kentwood, en Louisiane.

Elle s’est immédiatement fait héliporter à l’hôpital le plus proche, où les médecins ont pu constater que, malgré son état critique, celui-ci était stable.

Elle a repris conscience mardi après avoir été dans le coma, et d’après ses parents, elle a déjà fait beaucoup de progrès.

Britney Spears avait déjà demandé à ses fans de prier pour la petite fille sur les réseaux sociaux, et elle est revenue mercredi sur Instagram pour les remercier.

«Nous sommes très heureux de vous apprendre que Maddie fait de gros progrès, a-t-elle écrit. Merci à tous pour vos pensées et vos prières à notre encontre. Continuons de prier.»

Jamie Weston, le papa de Maddie, a aussi signalé sur Instagram que sa fille se portait «de mieux en mieux», à l’instar d’un représentant du bureau du shérif de Tangipahoa Parish.

«Avec son père, sa mère et son beau-père à son chevet, Maddie a repris conscience dans l’après-midi de mardi, a-t-il indiqué dans un communiqué. Elle comprend où elle est, et elle reconnaît les membres de sa famille, qui ne l’ont pas quittée depuis son accident. Elle n’a vraisemblablement pas reçu de traumatisme cérébral à cause de l’accident.»

Malgré ses progrès, Maddie va demeurer sous contrôle médical, mais vous pouvez compter sur Britney Spears pour vous donner des nouvelles de sa nièce.