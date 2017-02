Des commerçants accueillent le projet à bras ouverts

Les commerçants autour de deux des futurs sites d’injection supervisée sont heureux de la venue de ce service, car ils croient que cela diminuera les chances de tomber sur des seringues dans leur commerce, tout comme dans le quartier.

«C’est vraiment une bonne chose ce centre, car il m’est arrivé de retrouver une seringue dans la toilette que j’ai dû moi-même ramasser», a laissé savoir Sandro Carpene, propriétaire de la boulangerie Arte & Farina, à deux pâtés de maisons de l’organisme Spectre de rue, qui ouvrira son centre cette année dans l'arrondissement Ville-Marie.

Il croit que cela améliorera la vie des personnes qui s’injectent des drogues, tout comme celle des gens du quartier.

«Je travaille de nuit et parfois, je vois des gens se piquer dans le coin, a-t-il ajouté. Ils laissent leurs seringues, et le jour, il y a beaucoup de familles qui passent.»

À quelques mètres de là, Luc Fontaine, designer et propriétaire de la boutique qui porte son nom, croit que « personne ne peut être contre ce genre de site».

«Ils se tiennent dans mon entrée de garage et je retrouve souvent des seringues à cet endroit, raconte celui qui vit aussi dans Centre-Sud. Si c’est supervisé, il y aura plus de suivi et de prévention.»

Le gouvernement fédéral a donné le feu vert lundi à l’implantation de trois centres à Montréal, qui devraient ouvrir leurs portes au printemps. Ils seront gérés par les organismes Cactus, Dopamine et Spectre de rue.

Ces sites s’ajouteront à deux autres du genre à Vancouver, les seuls existants au Canada à ce jour.

Plus sécuritaire

Des seringues sont aussi retrouvées dans les toilettes du restaurant New casa de la pizza du quartier Hochelaga, à deux pas du futur centre situé chez Dopamine, qui fournit actuellement des seringues stérilisées. Selon le propriétaire, Georges Kokkalakis, c’est une situation qui existe depuis longtemps. «L’arrivée du centre pourrait diminuer le problème», a-t-il avancé.

Le barista du café Jamocha, situé au coin de la rue Ontario et du boulevard Pie-IX, a entendu parler de ce problème de seringues dans les toilettes par le passé. Désormais, il faut demander la clé pour y accéder.

«Un site comme celui-ci éviterait que des seringues soient jetées dans la rue et que ce soit dangereux pour d’autres, a reconnu Sébastien Hébert-Bureau, dont le commerce est près de Dopamine. C’est plus «safe» pour tout le monde.»