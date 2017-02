Des dauphins se «gèleraient» aux poissons-ballon

Selon le média australien WAToday, des scientifiques locaux ont découvert que des dauphins utiliseraient des poissons-ballons, ou poissons-globes, pour atteindre un état second.

Selon Krista Nicholson, une chercheuse de Murdoch University, plusieurs interactions entre les intelligents mammifères et les poissons-ballons ont été observés dans le monde.

Des scientifiques ont notamment observé de jeunes spécimens jouant avec des poissons dans la bouche dans l’estuaire de Leschenault.

Ceux qu’on appelle les «blowies» (dérivés de blowfish) contiennent une toxine dans leur peau, leur chair et leurs organes. Lorsque consommée, cette toxine peut être fatale pour plusieurs prédateurs, dont les êtres humains.

Le documentaire de la BBC «Dolphins - Spy in the Pod» avait mis de l’avant une scène où l’on voyait des dauphins mâcher un poisson-ballon et se le passer. Dans ce documentaire, on affirmait que de petites doses de la toxine avaient un effet narcotique sur eux.

Krista Nicholson avoue toutefois avoir vu des dauphins jouer avec d’autres items comme des algues ou des crabes. L’action entourant le poisson-ballon pourrait donc s’agir du même type de comportement.