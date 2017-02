Des regrets mais pas d’admission pour Sklavounos

La sortie publique de Gerry Sklavounos, ce matin dans le Salon bleu de l’Assemblée nationale, a suscité de nombreuses réactions dans le monde politique.

Selon Luc Lavoie, de l’émission «La Joute», à LCN, le député de Laurier-Dorion a fait preuve de «beaucoup de dignité et de courage» en livrant sa déclaration et en prenant le temps de répondre aux questions des journalistes pendant «quasiment trois quarts d’heure».

«Des regrets, mais pas d’excuses, alors je pense que ça déclaration n’est pas suffisante pour qu’il soit réintégré, croit plutôt Bernard Drainville. La majorité des députés du caucus souhaite qu’il revienne, mais on me dit que les ministres et les officiers du caucus sont beaucoup plus divisés.»

Rappelons que Gerry Sklavounos a été blanchi la semaine dernière des allégations d’agressions sexuelles portées à son endroit.

Le premier ministre Philippe Couillard a tenu à répéter, peu après la déclaration de son ex-leader parlementaire adjoint, que la «réintégration éventuelle de M. Sklavounos au caucus libéral n’est ni automatique ni immédiate et ça s’applique encore aujourd’hui». Même si ce dernier a assuré qu’il était un «libéral dans l’âme».

Pour avoir été élu en même temps que lui, en 2007, Bernard Drainville ne doute pas un seul instant de la sincérité de M. Sklavounos quand celui-ci se décrit comme quelqu’un de «blagueur, sympathique, qui a de l’entregent et qui aime faire le clown». Cependant, il faut plutôt se demander s’il a eu un comportement déplacé «envers d’autres femmes que celle qui a porté plainte contre lui et à propos de laquelle il a été innocenté».

«La rumeur veut qu’il ait été un peu trop cruiseur, mais qui a lancé cette rumeur, se demande Luc Lavoie, exaspéré par ce type d’affaires. Qui a des accusations à porter contre lui? Qu’est-ce que c’est que ces accusations anonymes?»

Selon M. Lavoie, il importe de replacer les événements dans leur chronologie. «Avant octobre, au moment du dépôt des accusations, c’était le même homme que celui dont on parle maintenant, mais personne n’a jamais parlé de ça. Il y a une accusation criminelle fausse, portée par une menteuse à répétition, il faut bien le dire, elle [Alice Paquet] a dit une chose et son contraire sept ou huit fois. Et là on dit, maintenant que tu n’as pas commis d’acte criminel, revenons en arrière...»

Il s’insurge contre «l’espèce de fascisme ambiant» qui flotte dans la société. Si on ne peut pas porter d'accusations contre le député, qu’on le laisse en paix, plaide-t-il, qu’«on tourne la page».

«On est rendu dans un monde où une allégation anonyme peut détruire la réputation de quelqu’un», renchérit Bernard Drainville, qui cite le cas d’enseignants qui ont été faussement accusés d’attouchements sexuels. «Mais on n’est pas seulement dans la loi, on est aussi dans l’éthique», souligne-t-il.

