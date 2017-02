Deux adolescentes portées disparues

Deux adolescentes de Salaberry-de-Valleyfield sont portées disparues depuis mercredi et leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité.

Molly Lacelle D’Amour, 17 ans, et Tessa Ellis, 15 ans, auraient quitté la région de Salaberry-de-Valleyfield dimanche dernier. Elles auraient été vues pour la dernière fois le mercredi, sur la rue Saint-Hubert, à Montréal.

Les autorités sollicitent l’aide du public pour les retrouver.

Molly Lacelle D’Amour mesure 1,52 m (5 pi) et pèse environ 57 kg (125 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des bottes d’hiver noires et roses, un pantalon de style jogging noir avec lignes blanches, et un manteau noir.

Tessa Ellis mesure quant à elle 1,55 m (5 pi 1 po) et pèse 50 kg (110 Ib). Elle a les cheveux blonds très courts et les yeux bruns. Elle porte des lunettes de correction noires et a trois piercings au visage (un sous le nez et deux sur la bouche).

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un legging noir avec bandes obliques translucides, un manteau noir et un châle rouge attaché en bandeau dans les cheveux.

La Sûreté du Québec demande à quiconque ayant de l’information sur les déplacements de ces jeunes filles d’appeler au 1 800 659-4264.