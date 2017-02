Diminution des chantiers à Rimouski

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) prévoit que les prochaines années seront difficiles au Bas-Saint-Laurent. Les mises en chantier sont en diminution de 18% en 2017, et l'accès à la propriété est de plus en plus compliqué en raison du resserrement des règles hypothécaires par le gouvernement fédéral en octobre dernier.

L'objectif de ce resserrement était d'éviter l'explosion d'une bulle immobilière dans les grands centres. Toutefois, à Rimouski, ce sont les premiers acheteurs, souvent des petites familles, qui en paient le prix.

«En raison des nouvelles règles hypothécaires, les gens auront de la difficulté à avoir accès à la propriété. Pourtant, quand on demande aux jeunes "est-ce que vous souhaitez devenir propriétaires?", la réponse est encore oui», a expliqué François-William Savard, porte-parole de l’APCHQ.

Est-ce que la construction ou l'achat d'une première maison est encore un projet réaliste pour une jeune famille à Rimouski?

«Peut-être qu’il serait nécessaire de mieux éduquer les gens par rapport à l’importance de la mise de fonds, des remboursements, des frais afférents à la transaction immobilière, etc. Je pense qu’en allant chercher la juste information en s’entourant de professionnels, il devient alors possible d’acheter une première maison en 2017», a expliqué le courtier immobilier David Boulianne.

«Le minimum exigé par les institutions financières pour la mise de fonds est de 5%, et ce 5% doit provenir des économies personnelles, a précisé la courtière Nathalie Babin. Ça ne peut pas être de l’argent emprunté comme c’était auparavant. La provenance de l’argent doit être démontrée.»

Une réalité bien différente

Après des années exceptionnelles en matière de construction résidentielle et de transactions immobilières, la réalité a donc bien changé à Rimouski.

«Depuis 2010, la ville de Rimouski connaît une diminution de 71% des mises en chantier. Les nouvelles règles hypothécaires expliquent, en partie, la diminution. Mais [de façon générale] nous ne sommes pas dans une bonne période. Selon les estimations, ça va se poursuivre jusqu’en 2020», soutenu François-William Savard.

Pour les entrepreneurs, le marché se prêtera davantage à la construction commerciale et à la rénovation. «On a de beaux projets qui s’en viennent au niveau commercial pour le printemps, l’été et l’automne», s’est réjoui Louis-Vincent Albert, sous-contremaître de Construction Albert.

L'APCHQ fait pression sur les deux paliers de gouvernement pour tenter de desserrer les règles. Toutefois, d’après une source du milieu bancaire, ce resserrement des règles sert à limiter l’endettement des Canadiens.