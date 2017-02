Half Moon Run et Véronic DiCaire symphoniques

Le groupe indie rock Half Moon Run confiera ses airs planants à l’OSM sous la direction musicale de Simon Leclerc, les 26 et 27 septembre prochain.

Le quatuor basé à Montréal et composé de Devon Portielje, Conner Molander, Dylan Phillips et Isaac Symonds a accepté de se prêter au mélange des genres en partageant la scène avec le grand ensemble à la Maison symphonique, dans le cadre de série OSM Pop, dont la saison 2017-2018 et été dévoilée jeudi.

Véronic DiCaire aussi s’initiera aux arrangements orchestraux en reproduisant la voix des grandes stars de l’heure, appuyée par l’OSM les 1e et 2 mai 2018.

Bruno Pelletier, qu’on entendra d’ailleurs en avril dans le spectacle Brel symphonique dirigé par Simon Leclerc, vient compléter la nouvelle programmation. Il donnera quant à lui «carte blanche» à l’OSM les 27 et 28 février 2018, entouré de Daniel Boucher, Sylvain Cossette, Luce Dufault, Marc Hervieux, Laurence Jalbert, Jonas et la pianiste Julie Lamontagne.

Au fil des ans, plusieurs artistes ont relevé le défi de mêler leur voix à l’OSM, dont Plume Latraverse, Rufus Wainwright,Cœur de pirate, Marie-Mai, Simple Plan, Isabelle Boulay, Mika, Patrick Bruel pour ne nommer que ceux-ci.