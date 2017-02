La Régie cède aux pressions et publie les estimations de hausse de loyer

La Régie du logement a finalement publié les estimations moyennes d’augmentation de loyer de base sur son site, cédant aux pressions des groupes de défense des droits des locataires.

La régie avait décidé le mois dernier de ne plus publier cet indice. Cette décision avait été dénoncée par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) qui estime que cet outil était essentiel aux locataires pour juger si une hausse de loyer est abusive ou non.

«La Régie du logement fait volte-face suite à la mobilisation populaire des dernières semaines qui a été exercée à la fois sur le tribunal et sur le ministre responsable de l’Habitation, Martin Coiteux, a dit le porte-parole du RCLALQ, Maxime Roy-Allard, dans un communiqué, jeudi. La Régie n’avait d’autre choix que de revenir sur sa décision et redonner un outil essentiel pour les locataires lors de la négociation des hausses de loyer.»

La Régie a expliqué jeudi qu’elle publiait un «exemple supplémentaire de calcul» pour la fixation de loyer 2017. Selon le RCLALQ, la nouveauté réside dans la publication de «l'estimation moyenne d’augmentation de base».

Par exemple, l’estimation moyenne d’augmentation de base pour un logement non chauffé est de 6 % cette année. Ainsi, un loyer de 800 $ pourrait être augmenté à 805 $, en fonction de cet indice. Cette estimation ne tient pas compte des hausses de taxes municipales et des coûts de travaux majeurs.