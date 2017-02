Le cerveau d’un Néo-Brunswickois infecté de champignons

Il y a quelques jours un citoyen de Sainte-Anne de Madawaska, au Nouveau-Brunswick, a reçu un diagnostic d’une forme de maladie très rare.

Robert Godin a appris que des champignons avaient infecté son cerveau.

L’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital de Moncton où il pourrait demeurer plusieurs mois puisque l’équipe médicale devra chercher le bon remède pour le soigner.

Du jour au lendemain la vie de Robert Godin et de ses proches a basculé.

L’homme de 70 ans s’est présenté à l’hôpital d’Edmundston pour ce qui semblait être un AVC.

«Ma mère trouvait qu'il déparlait un petit brin et il était en train de se faire un café et il versait le lait à côté et ça commençait à fonctionner de travers un peu», relate sa fille Linda Godin.

Rapidement il a dû être hospitalisé à Moncton après qu’on lui eut découvert une masse au cerveau. «On a trouvé que c'était un champignon et après la biopsie son côté droit s'est tout paralysé et il ne fonctionne plus vraiment du côté droit et il a bien de la misère à parler, il ne parle pratiquement plus», explique-t-elle.

Les spécialistes ont expliqué à la famille que ce genre d'infection est plus fréquente au poumon ou à l'estomac. Très peu de cas ont été répertoriés au niveau du système nerveux.

«On m'a dit qu'il allait probablement rester avec des séquelles et peut-être des grosses séquelles, partage la fille du patient. Chez mes parents ce n'est pas grand, si mon père a besoin d'une chaise roulante ou quoique ce soit, je ne sais pas comment ça va fonctionner.»

Pour le moment le personnel médical ignore comment soigner ce problème. Les médecins devront essayer différents traitements jusqu’à ce qu’ils trouvent un remède miracle.

«C'est dur, assure Linda Godin. C'est tout comme si on était malade nous autres aussi. Ça fait tellement de douleur à l’intérieur.»

La famille souhaite accompagner Robert Godin pendant ce processus qui pourrait s’échelonner sur plusieurs mois.

«Il est présentement tout seul à Moncton et ça nous crève tous le cœur, mais on est limité. Ma mère ne conduit pas, moi je travaille, l'argent n'est pas là et le temps non plus», déplore-t-elle.

Une page GoFundMe a été créée afin d’amasser des fonds pour couvrir les frais encourus par les visites à Moncton.