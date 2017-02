Le PQ très déçu par la déclaration de Sklavounos

En n’offrant ni excuse ni regret, Gerry Sklavounos n’a fait que minimiser son comportement à l’égard des femmes, affirme le Parti québécois, qui juge la déclaration du député de Laurier-Dorion nettement insuffisante.

«Nous sommes très surprises et déçues aussi de voir qu'il n'y a aucun regret, qu'il n'y a aucune excuse, qu'il n'y a aucun mot fort dans cette déclaration pour reconnaître qu'il y a eu un manquement du député de Laurier-Dorion dans son comportement», a déclaré, jeudi, la députée péquiste Carole Poirier, aux côtés de sa collègue Mireille Jean, peu de temps après la déclaration publique de M. Sklavounos.

«Lorsque le député de Laurier-Dorion nous dit qu'il est extraverti, volubile, passionné, spontané, ce n'est pas là la reconnaissance que nous nous attendions», a continué Mme Poirier.

Surprise

«Il faut d'abord reconnaître certains comportements pour dire: “Je vais m'améliorer dans l'avenir”», a ajouté Mme Jean.

La whip en chef de l’opposition officielle a été aussi très surprise d’entendre M. Sklavounos dire que jamais les allégations qui ont été rapportées dans les journaux l’automne dernier ne lui avaient été rapportées auparavant.

«On se rappellera que même le whip du Parti québécois avait parlé, il y a quelques années, avec le whip du Parti libéral pour dénoncer des agissements. Je comprends que ces conversations-là ne se sont pas rendues au député de Laurier-Dorion. Je trouve ça très regrettable», a dit Mme Poirier, députée péquiste d’Hochelaga-Maisonneuve.

Les libéraux mal à l'aise

À la sortie de la période des questions, les députés libéraux, visiblement mal à l’aise, ont pour la plupart fui les caméras et microphones.

La ministre Kathleen Weil a indiqué qu’elle s’en remettait au premier ministre, qui était absent de l’Assemblée nationale, jeudi matin, afin de procéder à une annonce à Bromont.

La vice-première ministre Lise Thériault a indiqué qu’elle souhaitait d’abord prendre connaissance de la déclaration de M. Sklavounos et en discuter avec ses collègues du caucus libéral avant de se prononcer sur sa réintégration.

Québec solidaire et la Coalition avenir Québec n’avaient pas encore réagi à la déclaration de M. Sklavounos au moment d’écrire ces lignes.

Un retour appréhendé

Le député de Laurier-Dorion n’avait pas encore brisé le silence, jeudi matin, que les partis d’opposition lui prédisaient déjà un retour difficile, voire impossible à l’Assemblée nationale, si jamais il décidait de poursuivre sa carrière politique.

Même si le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en est arrivé à la conclusion que M. Sklavounos n’a commis aucun acte criminel, pour Québec solidaire, M. Sklavounos n’a qu’une seule décision à prendre: celle de ne plus jamais remettre les pieds au Parlement.

«Nous encourageons M. Sklavounos de prendre ses responsabilités et de donner sa démission», a déclaré jeudi matin le député solidaire de Mercier, Amir Khadir, à son arrivée à l'Assemblée nationale.

Le chef du Parti québécois, de son côté, ne voit pas comment le député de Laurier-Dorion, compte tenu des allégations qui ont filtré sur son comportement à l’égard des femmes, pourrait être réintégré au sein du caucus libéral.

«Pas un exemple à donner à la société»

«Moi, je pense que la population québécoise, les femmes du Québec en particulier, conviennent que Gerry Sklavounos n'est pas un exemple à donner à la société et donc, ne devrait pas être dans le caucus d'un grand parti», a dit Jean-François Lisée.

Même si M. Sklavounos n’aura pas à faire face à un tribunal à la suite de la décision du DPCP, le chef péquiste estime qu’un «jugement politique» doit tout de même être porté aujourd’hui.

«Tant mieux s'il admet ses erreurs. Tant mieux s'il veut faire mieux dans l'avenir. Mais le rôle de député à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un rôle anodin. L'exigence est plus élevée et je pense que par son comportement et par la totalité des témoignages que vous avez rapportés dans les médias, il est clair qu'il n'a pas été à la hauteur.»

Un test de leadership

La Coalition avenir Québec considère pour sa part qu’il s’agit maintenant d’un «test de leadership» pour le premier ministre Philippe Couillard.

Le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel, voit difficilement comment M. Sklavounos pourrait réintégrer l’Assemblée nationale.

«La marche est haute», a reconnu tôt jeudi matin M. Bonnardel, qui n’ose pas aller jusqu’à dire que M. Sklavounos «n’a plus sa place» en politique, mais encourage celles qui avaient dénoncé le comportement du député de Laurier-Dorion à porter plainte, s'il y a lieu.

«C’est le Parti libéral qui va en payer un prix, si eux (les députés libéraux) décidaient de rapatrier dans le caucus Gerry Sklavounos», a dit M. Bonnardel.