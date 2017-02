Le suspect qui a agressé deux journalistes remis en liberté

L’homme qui s’en est pris violemment aux journalistes de TVA et Radio-Canada, en début de semaine, au palais de justice de Québec, a pu reprendre sa liberté.

Après trois jours de détention préventive, Nadim Haj Hattab a pu retourner chez lui puisque le poursuivant, Me Daniel Bélanger, et l’avocat de la défense, Me Jean Petit, se sont entendus sur des conditions de remise en liberté qui pouvaient satisfaire le tribunal.

Ainsi, l’homme de 41 ans s’est engagé pour une somme de 1000$. Sa conjointe, qui s’est portée garante, a dû déposer un montant de 2000$.

Haj Hattab devra également respecter un couvre-feu de 19h à 6h le matin et il lui a été interdit d’entrer en contact avec les deux journalistes soit Martin Everell et Yannick Bergeron.

De plus, l’accusé s’est vu interdire l’accès au palais de justice «sauf lorsque requis par la Cour».

Lundi dernier, Haj Hattab s’est présenté au palais de justice pour y subir son procès en lien avec des accusations d’agression sexuelle commises à l’égard de trois plaignantes.

Visiblement outré de voir qu’il était filmé, Haj Hattab a volontairement chargé Martin Everell pour ensuite balancer le cellulaire de Yannick Bergeron, qui s’affairait lui aussi à prendre des images, en bas du quatrième étage.

En état de crise, l’homme a alors été maîtrisé par le journaliste de Radio-Canada avant que les constables spéciaux n’arrivent pour prendre la relève. En lien avec cette altercation, Haj Hattab a été accusé de voies de fait armées et de méfait.

Il reviendra en cour le 23 mars prochain.