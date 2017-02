Les profits de Telus reculent fortement au quatrième trimestre

Telus a annoncé jeudi un bénéfice net de 87 millions $ au quatrième trimestre, en baisse de 67 % comparativement à la même période l’an dernier, en raison notamment d’une charge de 305 millions $.

«Cette baisse s’explique par des frais de restructuration et d’autres frais considérablement plus élevés que prévu, lesquels comprenaient une charge de 305 millions de dollars pour la transformation de la rémunération (avec acquisition immédiate)», a indiqué Telus.

Pour le trimestre clos le 31 décembre dernier, la compagnie de télécoms de Vancouver a déclaré un chiffre d’affaires de 3,3 milliards $ en hausse de 2,7 %. Selon l’entreprise, ça reflète la «hausse des produits tirés des services de données et la croissance du nombre d'abonnés dans les secteurs mobiles et filaires».

Telus a notamment attiré 127 000 nouveaux clients à ses services, en hausse de 18 000 par rapport au même trimestre de l'année précédente.

«Les solides résultats que TELUS a obtenus au quatrième trimestre dénotent à la fois des produits d'exploitation, un BAIIA et une croissance du nombre d'abonnés probants dans les secteurs mobiles et filaires de l'entreprise», a souligné Darren Entwistle, président et chef de la direction.

Par ailleurs, pour l’exercice financier, le bénéfice net de 1,2 milliard $, comparativement à près de 1,4 milliard en 2015. De plus, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,4 % à 12,8 milliards $.

«En 2016, TELUS a mis à profit son bilan inégalé dans l'industrie en matière d'initiatives favorables aux actionnaires. Nous avons notamment remis plus de 1,2 milliard $ aux actionnaires sous la forme de dividendes et de rachats d'actions. Pour 2017, nous prévoyons une hausse du dividende de 7 à 10 pour cent », a ajouté M. Entwistle.