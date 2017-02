«Mon mandat le plus difficile en 40 ans» - Me René Duval

Le 11 février 2014 a marqué à jamais l’histoire de la ville de Trois-Rivières.

Il y a trois ans, samedi, le triple meurtre de la rue Sicard bouleversait la population, mais aussi les professionnels qui ont eu à travailler dans ce dossier.

Que ce soit à la centrale 911, au Service de police de la Ville de Trois-Rivières ou dans les écoles fréquentées par les adolescents, personne n’oubliera cette journée de février.

Même trois ans plus tard, il est difficile pour plusieurs de parler de cet événement.

Mais quelques personnes ont accepté de s’ouvrir pour montrer aux gens l’envers de la médaille.

C’est le cas de Me René Duval, qui, aux yeux du public, avait le mauvais rôle dans toute cette affaire.

L’avocat d’expérience, qui représentait Cédric Bouchard, l’un des coaccusés dans cette histoire, a reçu plusieurs courriels haineux au fil des mois.

La famille de Me Duval lui en a voulu d’accepter le mandat.

Mais pour René Duval, c’était inconcevable de laisser un adolescent sans défense, peu importe l’horreur du crime reproché au jeune.

Il ne s’en cache pas, c’est son mandat le plus difficile en 40 ans de pratique.

«C’est la première fois en 40 ans que j’ai vécu une situation semblable et ça m’a touché beaucoup», a expliqué l’avocat d’expérience.

Le plus dur pour Me Duval aura été de rencontrer la famille des victimes lors de différentes étapes du procès.

«À chaque fois, j’ai ressenti, sans échanger de mots avec eux, l’immensité de leur chagrin. Ça ne pouvait pas me laisser indifférent», a raconté Me Duval.

«Dans mon rôle d’avocat, je ne pouvais pas leur tendre la main et leur dire mes sympathies. Aujourd’hui, maintenant que le dossier est terminé, vous me donnez l’occasion de leur offrir mes sympathies les plus sincères», a conclu l’ancien avocat de Cédric Bouchard.