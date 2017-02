Près de 3000 vols annulés dans le nord-est des États-Unis

Tout près de 3000 vols en partance ou en direction du nord-est des États-Unis ont été annulés, jeudi, en raison de la tempête hivernale Niko qui s’abat sur la Nouvelle-Anglerre.

Selon les données du site spécialisé FlightAware, 2745 vols internes en provenance ou en direction des États-Unis ont été annulés jeudi matin.

Ces annulations ont des répercussions dans les aéroports canadiens. À Montréal, 41 vols ont été annulés, tandis que six sont concernés à Québec et 74 à l’aéroport Pearson de Toronto.

Particulièrement touché par la tempête qui doit laisser dans son sillage une trentaine de centimètres, l’aéroport de Boston a annulé tout près de deux vols sur trois. Les aéroports John-F.-Kennedy et La Guardia, tous deux à New York, voient aussi près de 50 % des départs et arrivées annulés par les compagnies aériennes.

Les voyageurs ayant un vol de prévu vers les États-Unis sont invités à se renseigner sur son statut avant de se rendre à l’aéroport.