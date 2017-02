PRIMEUR | Problème criant de recrutement au Québec

Les entreprises du Québec ont un besoin criant de main d’œuvre, selon un sondage Léger réalisé pour le Conseil du patronat du Québec, obtenu en primeur par TVA Nouvelles.

Pas moins de 7 entreprises sur 10 ont des problèmes de recrutement.

Selon l’étude, les postes les moins qualifiés sont les plus difficiles à combler, et ces difficultés sont d’autant plus présentes pour les moyennes et grandes entreprises.

La rareté de la main-d’œuvre et la spécificité des postes représentent également des obstacles.

«Que ce soit en raison de besoins technologiques trop rapides ou difficiles à suivre, du niveau de compétence générale de base insuffisant ou de postes à qualification difficiles à combler, les petites, moyennes et grandes entreprises partagent des défis et des préoccupations qui doivent être rapidement répondus pour notre prospérité actuelle et future», selon le président-directeur général du Conseil du patronat du Québec, Yves-Thomas Dorval.

D’un autre côté, les entreprises ne profitent pas pleinement de certains bassins de travailleurs selon les données de l’étude.

Seulement le quart (24%) des entreprises sondées ont à leur emploi des immigrants ou des nouveaux arrivants ou des personnes issues de minorités visibles (22%).

Une entreprise sur dix (10%) emploie des personnes souffrant d’un handicap, et une même proportion, des personnes en réinsertion sociale, finalement seulement 4% des employeurs disent avoir des employés issus des communautés autochtones.

Le sondage a été réalisé du 7 au 30 septembre 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 300 employeurs œuvrant dans des entreprises privées et comptant 10 employés ou plus. La marge d'erreur maximale pour un échantillon de 300 répondants est de ± 5,7%, et ce, 19 fois sur 20.