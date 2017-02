Risques d’incendie: de nouveaux thermostats visés par le rappel

En vidéo ci-dessus, voyez notre reportage de lundi concernant les thermostats dangereux.

Santé Canada a procédé, jeudi, à un élargissement de son rappel visant des thermostats défectueux pouvant «surchauffer, émettre de la fumée et endommager le mur, ce qui représente un risque d'incendie».

Les produits visés «étaient connus pour être vendus sous les marques Garrison, Maison, NOMA, RONA et UPM», soutient l’organisme gouvernemental dans son communiqué.

Il s’agit des modèles HTM211, HTM311, HTM511, HTM611 ainsi que HTM621, peu importe leur numéro de série.

Même si certains numéros de modèles peuvent comporter une lettre supplémentaire à la fin, ils sont tout de même visés par le rappel.

Les dispositifs en question ont tous été vendus dans des magasins Canadian Tire, Rona et d’autres quincailleries. Leur période de vente, tout comme la quantité de stock écoulée, n’est pas connue.

«Les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser les thermostats rappelés et contacter le détaillant auprès duquel ils ont acheté le produit, l'importateur n'étant plus en affaires, précise-t-on dans le communiqué. Les consommateurs devraient retirer et jeter les thermostats conformément aux directives en matière de la mise au rebut de leur municipalité».

Santé Canada dit avoir reçu 51 rapports d'incidents concernant l'utilisation de ces appareils, y compris la surchauffe, la fonte, la fumée et les dommages au mur entre le 20 juin 2011 et le 2 février 2017. Heureusement, «aucune blessure n'a été rapportée».

En plus de ces appareils, d'autres modèles et d'autres marques peuvent être visées par un rappel. Pour savoir si l'un de vos dispositifs est touché, vous pouvez consulter le site Canadiens en santé du gouvernement du Canada.