Son petit carlin volé lors d’une marche

La police de Sydney, en Australie, a demandé l’aide du public pour retrouver un mignon petit carlin nommé «Egg», qui s’est fait voler sous les yeux de son propriétaire jeudi soir.

Vers 22h30, trois hommes armés de couteaux ont approché le maître du chiot de 14 mois, qui faisait alors une promenade avec son petit animal.

Selon les autorités, après lui avoir subtilisé son portefeuille et son sac à dos, les malfaiteurs ont aussi saisi le chien avant de déguerpir.

Rapidement après la diffusion du signalement de la police, un grand nombre d’internautes ont avoué que la situation leur brisait le cœur. Ils ont aussi témoigné leur soutien au maître et ont fait part de leur haine envers les malfrats.

La ville Sydney traverse présentement une vague de chaleur importante et plusieurs craignent qu’Egg n’obtienne pas l’attention et les soins nécessaires pour faire face à la température. Les carlins sont reconnus pour éprouver des problèmes respiratoires lors d’une telle situation.

Please keep an eye out for Egg the Pug who was stolen last night. Pugs need special care during this intense heat �� pic.twitter.com/6sJD8kk9PC