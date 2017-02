Douze ans après la disparition de la jeune Mélina Martin, à Farnham, ses proches gardent toujours espoir de recevoir, un jour, de bonnes nouvelles de celle qui aurait aujourd’hui 25 ans.

Mélina Martin est disparue en janvier 2005 alors qu’elle devait participer à une fête en plein air. La fillette avait rendez-vous avec sa mère en fin d’après-midi, mais ne s’est jamais présentée.

Même si ses proches affirment qu’aucun événement particulier n’est survenu dans les jours précédents la disparition, les policiers ont tout d’abord évoqué l’hypothèse d’une fugue; une théorie que la famille de la disparue a beaucoup de difficulté à croire.

«On ne peut pas croire, après 12 ans, que c’est une fugue. Après tout ce temps-là sans nous contacter? Non», tranche la plus jeune sœur de Mélina, Roxanne, en entrevue sur les ondes de LCN.

«Si elle ne veut pas revenir, qu’elle nous appelle pour qu’on puisse au moins savoir qu’elle est correcte et que ça va bien», ajoute la jeune femme.

Gracieuseté

La mère de Mélina se demande quant à elle pourquoi sa fille n’a donné aucun signe de vie depuis toutes ces années si elle est bel et bien en fugue.

«Je me demande souvent, si elle est au courant de nos démarches, pourquoi elle ne rappelle pas?», se questionne Françoise Algier, qui n’abandonne pas l’espoir de revoir sa fille en vie.

«Tant qu’on n’a pas de corps, on garde espoir», explique-t-elle.

Chose certaine, la disparition de Mélina laisse, encore aujourd’hui, un immense vide dans la vie de ses proches qui sont toujours dans l’attente.

«Les partys de famille, on en a plus beaucoup, parce qu’il en manque toujours une. De voir notre mère souffrir, c’est ce qu’il y a de plus dur», conclut Roxanne, toujours ébranlée.

Toute personne ayant des informations au sujet de cette disparition peut communiquer avec le Réseau Enfants-Retour au 1 888 692-4673.