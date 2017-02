Des résidents d'une petite ville de la Caroline du Sud avaient de nombreuses questions après avoir vu un alligator... orange!

Dans le secteur, c'était la première fois qu'on voyait quelque chose du genre. Ils disent qu'il grandit un peu plus chaque année et devient de plus en plus orange.

Du côté de l'aquarium de la Caroline du Sud, on dit qu'il ne s'agit probablement pas d'un alligator albinos,

«C'est un bel animal, mais ce n'est définitivement pas naturel pour un alligator. C'est probablement de la craie ou quelque chose d'environnemental comme une lague ou encore peut être un polluant dans l'eau», explique l'herpétologiste Josh Zalabak.

Certaines personnes ont décidé de le surnommer le «Trumpgator».

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus