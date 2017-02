Un trottoir chauffant sur le pont Jacques-Cartier

Un projet pilote étudiera la possibilité d'ouvrir la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier pendant l'hiver en y installant des câbles chauffants pour faire fondre la neige.

Ce projet vise donc à «tester des solutions d'entretien adaptées à la piste» pendant l'hiver 2017-2018, puisqu'elle ne peut pas être entretenue de façon conventionnelle. En effet, la piste est directement construite sur le tablier du pont et ne peut être entretenue à l'aide de chenillettes et de sel de déglaçage.

«La piste est au-dessus du fleuve et ça gèle plus rapidement, aussi. Il y a donc plus souvent de la glace noire», explique Julie Paquet, responsable des communications pour la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI).

L'équipe d'ingénierie de la PJCCI étudie donc la possibilité d'installer des câbles chauffants recouverts d'une membrane antidérapante sur certaines portions du pont l'hiver prochain. Ce projet, encore très préliminaire, a été présenté lors du Congrès de vélo d'hiver, jeudi.

«Dans d'autres villes, des câbles chauffants permettent de faire fondre la neige sur les trottoirs quand il n'y a pas beaucoup de précipitations», ajoute Mme Paquet.

Demandes répétées

La communauté cycliste montréalaise demande depuis quelques années que cette piste soit accessible pendant toute l'année. Quelques adeptes du vélo hivernal bravent d'ailleurs régulièrement l'interdiction de circuler sur la piste en hiver en sautant par-dessus la clôture qui en bloque l'accès.

«On ne les encourage pas à le faire, indique Mme Paquet. On juge que les conditions ne sont pas adéquates en hiver et c'est pour ça que la piste est fermée. Quand on ouvre la piste, on doit s'assurer qu'elle est accessible à l'usager moyen.»

Une manifestation a eu lieu le 21 janvier dernier afin de réclamer l'ouverture de la piste en hiver. Une pétition a aussi été lancée récemment.