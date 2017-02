Un véritable miraculé de la route

Le 19 août 2016, Daniel Mercier monte la côte Sainte-Anne à Chicoutimi quand un véhicule qui descend le boulevard Université le frappe de plein fouet à l'intersection.

Il encaisse tout le choc à la hauteur de sa portière. Sa voiture rebondit sur deux autres véhicules puis s'immobilise dans la galerie d'une résidence. «Je ne me rappelle plus de rien, a confié l’homme de 60 ans. Du moment de l'accident jusqu'à un mois et demi plus tard.»

À l'hôpital, M. Mercier est conduit en salle d'opération. Il y passera sept heures. «Ils couraient dans l'escalier pour aller chercher le sang. Ils ont eu besoin de 66 sacs de sang pour faire l'intervention», se souvient sa soeur, Martine Mercier.

L'homme passera 34 jours dans le coma, 45 jours aux soins intensifs. Il sera considéré entre la vie et la mort pendant un mois et demi. «Il était brisé de partout. Les poumons, le pancréas, l'estomac, l'aorte, le diaphragme et les côtes ont été touchés», explique sa soeur

«Les médecins nous ont toujours dit que c'était un miracle qu'il soit encore en vie», ajoute Martine Mercier.

Six mois plus tard, Daniel Mercier est sorti d'affaire, même s'il doit encore faire de la réadaptation quelques fois par semaines.

Les deux derniers mois, il les a passés à l'unité de réadaptation à l'hôpital de Jonquière. «Là-bas, tu t'aperçois que tu n'es pas si pire que cela malgré tout, a raconté Daniel Mercier. J'ai tous mes membres, je marche encore... Tandis que d'autres sont en chaise roulante pour la vie. Et ça, ça m'a aidé à foncer.»

Aujourd'hui, l'homme d'à peine 93 livres savoure la vie avec ses proches. Il espère aussi que son accident permettra d'apporter des améliorations à cette intersection qu'il considère dangereuse.

«Je pense qu'on est chanceux qu'il n'y ait pas plus de morts que ça», a dit Daniel Mercier. Il espère aussi que son accident serve d'exemple aux automobilistes qui circulent trop vite.

«Tu regardes ça aux nouvelles... Ça rentre et ça ressort. Mais quand tu le vis, quand c'est un proche de toi... ça t'atteint beaucoup plus», a ajouté son frère, Michel Mercier.

L'accident a-t-il été causé par la vitesse ou un feu rouge brûlé? L'enquête policière vient à peine d'être complétée et la direction des poursuites criminelles et pénales doit déterminer si des accusations doivent être portées contre l'autre conducteur.

De toute façon, Daniel Mercier ne lui en veut pas. «Je n'ai pas de colère, a-t-il dit. Parce que c'est certain qu'il n'a pas fait exprès. Ça devait arriver et c'est arrivé.»