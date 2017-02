Une dizaine de véhicules endommagés par un nid-de-poule géant

Plusieurs automobilistes qui circulaient sur l’autoroute 25 à Montréal ont eu droit à une bien mauvaise surprise, mercredi en soirée.

Près d’une dizaine de véhicules ont été endommagés en raison d’un immense nid-de-poule se trouvant sur la chaussée de l’autoroute.

La Sûreté du Québec a confirmé plusieurs remorquages dans ce secteur en fin de journée. Deux véhicules ont été remorqués vers 17h40, et au moins cinq à six autres plus tard vers 18h30.

Le cratère était situé directement sur la voie de circulation en direction nord, à la sortie du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Plusieurs automobilistes ont dû être remorqués en raison de crevaisons et autres problèmes mécaniques.

Des employés du MTQ ont été déployés sur les lieux pour colmater le nid-de-poule.