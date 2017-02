Les élèves se souviennent, 3 ans après le drame

Il y a beaucoup de tristesse à Trois-Rivières à l’occasion du troisième anniversaire du triple meurtre de la rue Sicard.

Le drame a profondément marqué la communauté, mais surtout les élèves des écoles que fréquentaient les victimes.

À l’ère des médias sociaux, la rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre au Collège Marie-de-l’Incarnation, en ce 11 février 2014.

«En moins de 20 minutes, tous les élèves de 4e et de 5e secondaires étaient au courant. Il fallait laisser nos émotions de côté et se concentrer sur celles des jeunes qui avaient besoin de nous», raconte le directeur du Collège Marie-de-l’Incarnation, Réjean Lemay.

L’absence d’une camarade de classe lui avait mis la puce à l’oreille. C’est finalement le père de deux des trois victimes, d’une force impressionnante, qui a confirmé la nouvelle à M. Lemay, qui redoutait le pire.

«J’avais de la misère à supporter la lourdeur du moment et lui, il a pris le temps d’appeler pour me dire: c’est confirmé, c’est vraiment mes filles... ça a été le moment le plus difficile pour moi. »

C’est la consternation, une cellule de crise est alors implantée. Les visiteurs, y compris les parents d’élèves, n’ont plus accès à l’école. Des psychologues sont mis à la disposition des adolescents.

Trois ans après le drame, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, un symbole fort demeure: la fameuse casquette orange portée par la plus vieille des victimes. Ses camarades de classe de l’époque sont maintenant diplômés, mais encore aujourd’hui, les étudiants du programme affichent leurs couleurs.

«À la collation des grades, les finissants apportent leur casquette pour la porter ou l’accrocher à leurs vêtements, dit Martine Brousseau, professeure au département d’ergothérapie de l’UQTR. Et quand on a un événement important, les étudiants la portent.»

L’Université offre désormais un prix et une bourse portant le nom de l’une des victimes afin d’honorer sa mémoire. On les a d’ailleurs remis jeudi soir en présence de ses parents.