Bombardier veut empêcher Metrolinx d’annuler un important contrat

Bombardier a déposé une injonction devant la Cour supérieure de l’Ontario afin de contrer les démarches de l’agence de transport ontarienne Metrolinx, qui veut annuler son contrat avec la compagnie québécoise pour la fourniture de 182 trains légers sur rail. Il s’agit d’un contrat de 770 millions $.

En novembre dernier, Metrolinx avait confirmé qu’elle avait soumis un avis d’intention de résilier ce contrat en raison d’inquiétudes à propos de la performance de Bombardier soulevées par des «problèmes importants de qualité et de fabrication», avait indiqué la porte-parole de Metrolinx, Anne Marie Aikins, le 3 novembre.

«C’est irresponsable de la part de Metrolinx de ne pas discuter des préoccupations de bonne foi et de considérer plutôt une annulation injustifiée d’un contrat qui coûterait des millions de dollars aux contribuables de l’Ontario, ferait disparaître des centaines d’emplois en Ontario et menacerait des projets de transport en commun [...]», a indiqué Bombardier Transport dans un communiqué, vendredi.

La compagnie ajoute que «depuis la signature du contrat en 2010, Metrolinx a changé la portée, l’échéancier et les qualifications techniques d’innombrables fois».

«Le but de notre demande d’injonction est d’encourager Metrolinx à reprendre des discussions de bonne foi avec Bombardier en vertu de ses obligations contractuelles, affirme Bombardier. Entre-temps, il est à noter que Bombardier continuera de travailler sur ce projet et d’assurer les livraisons selon les étapes prévues.»

La compagnie dit être entièrement capable de livrer ses trains à temps.

Réagissant à la demande d’injonction de Bombardier en après-midi, vendredi, Metrolinx a expliqué qu’elle a maintes fois fait part à Bombardier de sa déception sur les progrès dans la réalisation du contrat, soulignant que, «en particulier, le véhicule pilote est presque deux ans en retard et n’a pas encore été livré».

«Nous sommes d’autant plus déçus qu’ils prennent cette action légale [...], a indiqué Metrolinx. Bombardier devrait se concentrer sur la livraison de tous les véhicules à temps et avec la qualité attendue, pas sur des procédures légales de cette nature.»

Le différend entre Metrolinx et Bombardier s’ajoute à une autre dispute impliquant l’entreprise québécoise avec une autre agence de transport de l’Ontario, soit la TTC (Commission de transport de Toronto). La TTC montre de plus en plus d’impatience au sujet des délais de livraison de nouveaux tramways commandés à Bombardier et menaçait de poursuivre la compagnie en raison des retards. Le maire de Toronto, John Tory, avait aussi montré son impatience dans une lettre cosignée par le président de la TTC, Josh Colle, envoyée à la haute direction de Bombardier. Le président Amériques de Bombardier Transport, Benoît Brossoit, avait rapidement répondu en assurant qu’il était «entièrement confiant» que sa compagnie respectera ses engagements.