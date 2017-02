Candidats potentiels à la mairie de Saguenay

De nouveaux noms circulent parmi les candidats potentiels qui pourraient tenter de succéder au maire de Saguenay, Jean Tremblay, lors des prochaines élections municipales.

Un sondage téléphonique de la firme Segma propose aux citoyens une liste de candidats potentiels. Outre les candidats à la mairie déjà connus, soit la chef de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) Josée Néron, et le comptable Arthur Gobeil, on retrouve également l’homme d’affaires Éric Larouche, la vice-présidente exécutive chez Promotion Saguenay, Priscilla Nemey et l’ex-député et ministre fédéral Jean-Pierre Blackburn.

La firme Segma refuse de dévoiler qui lui a commandé ce sondage et qui a proposé ces personnes comme candidats potentiels. Le Parti des citoyens de Saguenay et l’ERD soutiennent que l’initiative ne vient pas d’eux.

Il n’a pas été possible de joindre Jean-Pierre Blackburn vendredi. En ce qui concerne Priscilla Nemey, cette dernière se dit flattée que son nom soit proposé, mais elle n’a pas l’intention de briguer la mairie pour le moment.

Éric Larouche, lui, confirme qu’il est en réflexion. Ce dernier est bien connu dans la région, entre autres à titre de président de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et comme propriétaire de l’Hôtel Chicoutimi et de Pétroles R.L.

«Je ne vous cache pas que je suis en train de réfléchir à ça de façon assez sérieuse et de voir aussi ce que ça implique, a confié l’homme d’affaires Éric Larouche. C'est de voir ce que ça a comme implication pour mes entreprises et aussi, je suis nouveau papa... Donc ça fait partie de l’ensemble des réflexions que je suis en train de faire pour voir comment ça pourrait s’orchestrer.»

Parmi les autres candidats potentiels proposés dans le sondage, on note le conseiller municipal de Saguenay, Luc Boivin. Ce dernier indique qu’il ne commentera pas les rumeurs avant le lancement de la période électorale.

Quant à Richard Martel des Marquis de Jonquière, dont le nom figure aussi sur cette liste, l’entraîneur soutient vouloir se concentrer uniquement sur le hockey.