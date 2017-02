Des élèves en difficulté dans les classes ordinaires

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) s’apprête à lancer un projet pilote dans trois écoles primaires qui consiste à intégrer en classe ordinaire des enfants avec de grandes difficultés d'apprentissage ou de comportement.

Plusieurs craignent toutefois qu'on tente de faire disparaitre les classes spéciales.

Pour Émilie Jacob, qui enseigne dans une classe spéciale à l'école Saint-Anselme, ce type de classe est essentiel. Son groupe est composé de sept élèves, tous des garçons atteints d'un trouble du spectre de l'autisme.

«Ils peuvent être très anxieux, raconte-t-elle. C'est des élèves qui ont besoin de leur routine et qui ne sont pas habitués au changement, donc ça peut être parfois difficile. Au cours de l'année, quand on les voit évoluer, c'est vraiment magique de voir à quel point ils vont être plus sûrs d'eux. Ils vont avoir des apprentissages académiques vraiment plus solides. Mais c'est au niveau de l'autonomie, de l'estime de soi, qu'ils s'améliorent.»

L’enseignante bénéficie également en tout temps de l'aide d'une éducatrice spécialisée.

«Je le vois, à quel point ça peut changer leur vie, et ça les sécurise, poursuit-elle. On a une approche très individualisée aussi. C'est ce qui fait en sorte que les élèves évoluent chacun à leur niveau.»

Le projet de la CSDM, qui doit entrer en vigueur l’automne prochain, suscite de l'inquiétude de part et d'autre.

«La CSDM est sous-financée depuis des années pour les élèves à besoins particuliers, dit Julia Druliolles du Comité de parents d'élèves à besoins particuliers de la CSDM. Il manque 265 postes à temps plein. Actuellement, pour répondre aux besoins, ça me semble difficile sans budget supplémentaire, de pouvoir réaliser ça à court terme.»

Selon un chercheur, cette intégration pourrait être souhaitable sous certaines conditions.

«Lorsqu'une classe est vraiment ordinaire et n'a pas une surreprésentation d'élèves en difficulté, lorsque les enseignants sont mieux formés, et surtout lorsque les services professionnels sont présents, explique Égide Royer, psychologue et professeur titulaire associé à l’Université Laval. Mais là, on a coupé beaucoup dans plusieurs milieux scolaires ces dernières années. Normalement, quand ces variables sont là, les jeunes vont avoir des taux de réussite beaucoup plus grands que lorsque je mets un ensemble de jeunes en difficulté dans une classe spécialisée, surtout des difficultés d'apprentissage et de comportement.»