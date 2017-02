En attente d’une chirurgie bariatrique depuis 4 ans

Un homme de Lac-aux-Sables, en Mauricie, attend une chirurgie bariatrique depuis bientôt quatre ans.

«Est-ce qu'ils attendent que je meure? C'est cette opération qui peut pratiquement me sauver la vie», lance Richard Gignac.

M. Gignac a été hospitalisé en mai 2013. Il a des problèmes cardiaques et pulmonaires et est diabétique. C'est son cardiologue qui lui a prescrit cette opération de réduction de l'estomac.

«Mon coeur marchait à 20%», ajoute M. Gignac. Mais cela fait trois fois que l'intervention est reportée.

«La première fois, ils disaient qu'ils n'étaient pas capables de me joindre, pourtant le pneumologue et le cardiologue me rejoignaient sans problème. Ensuite, ç’a été à cause des médicaments et de l'apnée du sommeil», explique-t-il.

À cause de son état de santé, Richard doit payer près de 800 $ en médicaments chaque mois. Sans revenu, il doit parfois se passer de plusieurs doses.

Depuis son hospitalisation il ne peut plus travailler et même les tâches quotidiennes sont plus difficiles à accomplir.

M. Gignac ne sait plus vers qui se tourner pour être traité en urgence. Il souhaite être opéré au plus tôt pour pouvoir retourner au travail et reprendre une vie normale.