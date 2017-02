Insécurité dans l'ancienne gare d’autobus: des piétons évitent le secteur

Inoccupée depuis cinq ans, l’ancienne gare d’autobus à Berri-UQAM est devenue un couloir où se déroule flânage et transactions de drogue à tel point que plusieurs piétons craignant pour leur sécurité évitent le secteur.

«Lorsque je passe en journée, je me fais souvent insulter et le soir, je passe à l’extérieur», a dit Charlotte Poitras, qui réside dans le secteur. L’étudiante qui emprunte l’ancienne gare d’autobus chaque jour pour se rendre à l’UQAM croit que le sentiment d’insécurité est dû au manque de surveillance et à la bâtisse abandonnée.

Depuis le déménagement de la gare d’autobus en décembre 2011, peu de choses ont changé dans l’ancien terminus. Les boutiques sont placardées et certaines vitres graffitées. Les lieux déserts servent principalement de transit entre la station Berri-UQAM et le nouveau terminus.

Sentiment d’isolement

À la clarté du jour comme dans la pénombre du soir, les passants marchent d'un pas rapide et décidé dans cet espace où se dégage une forte odeur d'urine, d'humidité et de tabac. Tous évitent du regard les personnes qui quêtent, flânent et semblent bien souvent intoxiquées. Au détour de ce couloir mal éclairé, lors du passage du «24 Heures», un homme se préparait une seringue, se cachant à peine.

C’est pour éviter ces scènes, que Mélissa Lajoie aussi étudiante à l’UQAM a décidé de rentrer par la rue Berri. «On s’y sent seule et pas en sécurité, dit-elle à propos de l’ancienne gare. C’est aussi qu’on se sent isolé s’il arrive quoi que ce soit.»

Yuchen Zhou, lui, est catégorique, jamais il ne laisserait passer sa copine seule ici, même le jour.

La police s’inquiète

Même si l’endroit est un lieu privé appartenant à la Société des infrastructures du Québec (SIQ), les policiers du poste de quartier 21 y passent régulièrement.

«Sachant que c’est un endroit où certains consommateurs se trouvent, on porte une surveillance particulière», a indiqué l’inspecteur Mohamed Bouhdid, spécifiant qu’uniquement cinq appels ciblant l’endroit ont été faits au 911 depuis les trois derniers mois. «Si rien n’est fait ou qu’on abandonne ce tronçon, ça va devenir problématique», dit-il.

Selon la police et la SIQ, la fermeture mi-janvier de l’édicule Sainte-Catherine au coin de la rue Berri a accentué le problème entraînant un déplacement de population.

«On a renforcé le gardiennage [assuré par les agents de l’actuelle gare d’autobus] au moment de la fermeture de l’édicule et on évalue d’autres scénarios pour minimiser les inconvénients», a précisé Martin Roy, porte-parole de la SIQ.

Par contre, du côté de la Gare d’autocars de Montréal, on confirme «vérifier l’accès aux lieux et à l’ouverture des portes», a précisé Ghislain Doré, le directeur général et chef des opérations.