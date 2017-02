Intoxication alimentaire au centre hospitalier de Jonquière?

Une importante contamination touche actuellement le centre hospitalier de Jonquière.

TVA Nouvelles a appris que plusieurs dizaines de patients et d’employés seraient touchés, sur plusieurs départements. On parle notamment de l’URFI, des soins intensifs et du CHSLD Ste-Marie

On recherche toujours la source de cette contamination, mais il pourrait s’agir d’une contamination alimentaire.

Un repas avec du poulet a été servi mardi soir et c’est à ce moment que les problèmes ont débuté.

On ne sait pas si des mesures particulières ont été prises à l’intérieur de l’établissement.

Nous tentons depuis hier soir de rejoindre la direction du centre de santé Saguenay-Lac-Saint-jean et personne n’a encore répondu à nos appels.