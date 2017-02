La disparition de David Fortin «certainement liée à l’intimidation»

La journée du 10 février est toujours douloureuse pour Caroline Lachance, la mère de David Fortin, cet adolescent de 14 ans de Saguenay qui est porté disparu depuis 2009.

Huit ans plus tard, Mme Lachance est convaincue que l’intimidation est la raison de sa disparition et pourquoi son fils n’a pas monté dans l’autobus l’amenant vers son école secondaire.

«Je suis convaincue que David sait tout ce qui s’est passé concernant l’intimidation qu’il vivait. Ça faisait trop longtemps que David accumulait des événements et il refoulait trop de choses en dedans. Il n’a jamais été capable d’en parler. C’est ça qui est difficile parce que ces jeunes n’osent plus parler. Ils sont trop menacés et ils ne voient pas de sorties», soutient Mme Lachance en entrevue à TVA Nouvelles.

Malgré les appels répétés pour le retrouver, la diffusion de sa photo et le portrait-robot récent de l’homme maintenant âgé de 22 ans, Mme Lachance ne perd pas espoir.

«C’était la chose à faire. C’était un événement troublant pour la famille, mais c’est là qu’on voit que les gens sont alertes même encore après huit ans», se souvient-elle lorsque plusieurs citoyens pensaient avoir aperçu un adolescent ressemblant à David Fortin lors des célébrations du centenaire des Canadiens en 2009.

Devant la possibilité que son fils se soit enlevé la vie, Mme Lachance demeure positive.

«C’est une chose possible. On voit tellement d’histoires de jeunes qui sont retrouvés après plusieurs années. Pourquoi ne ferons-nous pas exception? Il faut être réaliste. Ça pourrait arriver qu’il soit décédé. Si c’est le cas échéant, j’espère qu’on souhaite retrouver un élément. Aujourd’hui, on demande toujours aux gens de veiller et communiquer si l’on remarque quelque chose qui peut nous ramener David», relance la mère de famille en entrevue à TVA Nouvelles.

La sœur de David, Marjorie, étudie dans le domaine policier et de la criminologie. «C’est sûrement la disparition de David qui l’a orientée vers ce domaine d’études parce qu’elle nous a suivis partout pour les recherches de son frère», mentionne Mme Lachance.

Toute personne ayant des informations sur la disparition de David Fortin est priée de communiquer avec la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.