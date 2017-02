Lancement de la programmation du deuxième Festival des Hivernants

La programmation du deuxième Festival des Hivernants de Sept-Îles, qui aura lieu du 2 au 5 mars prochain, a été dévoilée jeudi.

L’événement propose des spectacles, des ateliers d’artisanat, des animations et des activités de plein air, dont un tournoi de hockey-bottine.

La plupart des activités seront présentées au Vieux-Poste de Sept-Îles, en journée et en soirée. Ce sera l'occasion pour les Septiliens de découvrir ou de redécouvrir ce site, qui est davantage fréquenté par les touristes en période estivale.

«Beaucoup de découvertes cette année. On a vraiment misé sur un mélange de cultures autochtones et allochtones. On a des artistes qui sont déjà bien connus dans la région, dont Keven Landry qui va nous rendre visite », a indiqué Julien Picherit, coordonnateur, du festival.

«On a aussi MAZ qui est notre tête d’affiche du samedi, et qui se produira dans la chapelle. C’est un mélange de jazz et de musique traditionnelle.»

Le prix du laissez-passer pour les quatre jours du festival est de 15$. L’entrée est gratuite pour les jeunes de moins de 12 ans.

Le Festival des Hivernants a été créé l'an dernier pour remplir le vide laissé par la fin du festival des Joues Rouges, 15 ans plus tôt.

L’événement est le fruit de la collaboration de plusieurs organismes, dont Tourisme Sept-Îles et le Musée régional de la Côte-Nord.

La première édition de l'événement n'avait pas attiré les foules l'an dernier, mais les organisateurs croient qu'il gagne à être connu.

«On espère le plus de monde possible. On espère que Mère Nature sera là pour justement acclimater les gens», a lancé la directrice de Tourisme Côte-Nord, Marie-Ève Cyr.