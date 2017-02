Les compétitions suspendues au Jamboree

Après plusieurs délais, le directeur de courses de la Fédération internationale de ski (FIS) a décidé de reporter les qualifications de slopestyle qui devaient avoir lieu vendredi à la Station touristique de Stoneham dans le cadre du Jamboree.

Les organisateurs ont tout d’abord repoussé les qualifications des femmes qui devaient commencer à 9h30. Les hommes se sont entraînés à compter de 11h, mais les forts vents ont incité la FIS à retourner tout le monde à l’hôtel. Les qualifications auront lieu samedi, avant que le cirque de la Coupe du monde ne se déplace à l’Îlot Fleurie pour les épreuves de Big Air en soirée.

«Même si nous avons vécu des tempêtes et toutes sortes de choses au fil des ans, c’est la première fois en 19 ans qu’on doit faire un nouveau programme, a mentionné le président et directeur général de Gestev, Patrice Drouin. Ce n’est pas parfait d’avoir les deux disciplines la même journée, mais ça s’est déjà produit. L’important est d’avoir une finale en slopestyle et il doit y avoir des qualifications. Stoneham était libre samedi.»

Le format des qualifications pourrait être modifié pour en réduire la durée. Drouin et les gens de la FIS ont tenu une réunion pour trouver une solution.