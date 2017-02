Payants, les parcomètres de la Ville de Québec

La Ville de Québec a empoché une somme importante avec les parcomètres depuis trois ans.

En 2016, les revenus ont même augmenté de 33%.

«Je déteste ça! C'est un abus de pouvoir», nous dit une dame qui vient de déposer 5$ dans un parcomètre.

Sur le territoire de la Ville de Québec, les parcomètres ont rapporté de grosses sommes au cours des trois dernières années, selon les chiffres obtenus par le Journal de Québec.

En 2014, les revenus ont été de 7 750 000$ provenant de 1966 bornes.

En 2015, on a recueilli 8 880 000$ et on avait ajouté quelques bornes pour un total de 2049.

En 2016, on a récolté 10 375 000$ avec un tarif augmenté à 2,50$ par heure. La ville avait toutefois accepté de réduire le nombre de parcomètres et les remplacer par des espaces de 30 minutes. Une hausse de 33%.

Une des artères commerciales qui subit les conséquences de l'installation de parcomètres c'est l'avenue Maguire.

Selon plusieurs commerçants, l'effet se fait sentir encore après deux ans.

Certains ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 30 à 40%

«Ça fait des dégâts. C'est très dissuasif les parcomètres. Les agents de stationnement prennent aussi les gens en défaut. Moi même j'ai goûté à leur médecine et j'ai aussi payé pour des contraventions à des clients», raconte Sonia Muselli, la propriétaire d'une bijouterie.

L'argent amassé ne va pas que dans les coffres de la ville : 100 $ sont donnés par borne, par année aux sociétés de développement commercial.

Les SDC n'ont pas l'intention de demander un montant supplémentaire malgré la hausse de 33%.

La Ville de Québec pourrait faire encore plus d'argent avec des parcomètres. Un projet est dans l'air pour l'installation de parcomètres sur la 3e avenue dans Limoilou, et ça fait déjà sourciller la communauté d'affaires.